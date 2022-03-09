В России вырос уровень антивоенных настроений, – Фонд Навального

По данным Фонда Алексея Навального, в стране-оккупанте России подскочили антивоенные настроения. Более половины россиян признают, что РФ – агрессор.

Так, за неделю войны, которую российская армия по преступному приказу Владимира Путина, ведет против украинского государства, считать РФ агрессором начали 53% опрошенных россиян. Данные исследования размещены на сайте ФБК.

Опрос проводили четыре раза – 25, 26, 28 февраля и 3 марта. Ценность полученных данных состоит в динамике – изначально только 29% россиян считали свое государство агрессором. Последний опрос был проведен 3 марта, поэтому можно допустить, что к 8 марта настроения изменились еще более существенно в сторону неподдержки войны с Украиной.

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"Мы видим здесь быстрое изменение оценки роли России в войне. Почти вдвое возросла доля тех, кто считает Россию агрессором; вдвое сократилась доля тех, кто считает Россию "миротворцем", – пишут в фонде.

Социологи также опросили жителей России по поводу экономического положения в стране. По состоянию на 3 марта, 60% россиян считают, что российскую экономику ожидает катастрофа.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне и белорусы массово бегут из РФ. Решение об отъезде принимают, прежде всего, айтишники и предприниматели, которые хотят спасти свой бизнес от западных санкций.

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