В России студентов отчисляют из вузов, чтобы пополнить резерв армии

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В России начали отчислять из вузов юношей призывного возраста. Цель таких отчислений – пополнение армии оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Враг пытается увеличить количество армии из-за ее многочисленных потерь в Украине.

"Зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков", — сообщили в Генштабе.

Кроме того, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного сбора на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Также Россия активизировала деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

По данным Генштаба, за 13 дней войны против Украины Россия потеряла более 12 000 личного состава.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону и отражать наступления врага на определенных направлениях. В то же время в рядах российских оккупантов появились панические настроения из-за огромных потерь, которые они несут в нашей стране.