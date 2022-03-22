В России сотни военных отказались воевать против Украины, резонанс вызвала гибель офицеров – Генштаб

Военнослужащие из подразделений оккупационной армии массово отказываются ехать на войну в Украину. Они напуганы большими потерями РФ в боевых действиях, в том числе среди офицерского состава.

Количество "отказников" уже исчисляется сотнями. Об этом в вечерней оперативной сводке 22 марта сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

Пока на пропагандистских российских телеканалах отчитываются о вымышленных победах "второй армии мира" в Украине - ее военнослужащие подсчитывают потери. И, впав в шоковое состояние от количества погибших, массово отказываются от участия в войне с Украиной.

"По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего, в период с 24 февраля этого года, погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также незаурядный резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров", - отметили в ГШ ВСУ.

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Те оккупационные подразделения, которые уже находятся на территории нашего государства, почти на всех направлениях испытывают огромные проблемы с тыловым обеспечением группировок.

Имеются у них проблемы и с организацией системы медицинского обеспечения, которые помогают украинским защитникам быстрее освобождать Украину от врагов.

"Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", - констатируют в ГШ ВСУ.

В целом на протяжении последних суток на фронтах российско-украинской войны враг снова не добился никаких успехов. За что мстит мирным украинцам. Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Для этого за последние сутки рашисты совершили более 80 самолетовылетов, в том числе - 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории Беларуси. Для ударов по объектам в мирных украинских городах оккупанты использовали самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. Задействовали также 5 самолетов-разведчиков.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота Российской Федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей разных типов", - сообщили в Генштабе.

Как бы ни напрягались российские оккупанты, к каким бы проискам они ни прибегали - украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя примеры мужества и героизма.

И на всех направлениях наносят России сокрушительные потери.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины достигли 15,3 тыс. человек: уничтожены 509 танков и 99 самолетов.

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