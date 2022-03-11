В России похвастались "высокоточным" ударом по Украине, но попадания были возле детсада, горит обувная фабрика

В Министерстве обороны России утром 11 марта похвастались ударом высокоточным оружием большой дальности по Украине. Сообщили, что он был нанесен по объектам военной инфраструктуры Украины.

При этом, как сообщили в ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в частности, в Днепре около 06:10 в Новокодатском районе города произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб.

Напомним: российские оккупанты под утро 11 марта нанесли авиаудары по Днепру, есть погибший. Также взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Луцке. В последнем данные подтвердил подтвердил мэр Игорь Полищук. По его словам, взрывы произошли в стороне аэродрома.

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В то же время коммунальное предприятие "Луцктепло" сообщило, что временно приостановило работу двух котелен на улицах Карбышева и Арцеулова. Возобновление ожидается после стабилизации ситуации.

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