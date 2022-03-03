В России началась паника среди элит: срочно вывозят своих родных из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ – СМИ

Среди представителей российской политической элиты – паника. Большинство из них лихорадочно пытаются эвакуировать свои семьи из Москвы в Грузию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные разведки.

"В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия президенту РФ. Большинство представителей элиты РФ решают вопросы эвакуации своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль и Арабские Эмираты, а также уточняются места укрывательства на случай ядерной войны", - констатируют разведчики.

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Они также получили данные, что вероятность того, что Путин нажмет "красную кнопку" и применит ядерное вооружение, пока остается незначительной.

"Из разговора советника-посланника посольства РФ в США Люкманова Артура Рушановича с неустановленным лицом по имени Владислав Луценко: вероятность ядерного конфликта (не войны) присутствует, однако невелика. Высказывается мнение, что президент РФ "сошел с ума и его состояние не адекватно", – делятся информацией наши разведчики.

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