В России на митингах против войны с Украиной задерживают даже детей: люди поют гимн Украины. Видео

В России на митингах против войны в Украине силовики проводят массовые задержания. При этом в автозаках увозят даже тех, кто просто рядом прогуливался с детьми.

Примечательно, что несмотря на силовое давление, митингующие продолжают выражать свою позицию и даже поют гимн Украины. Видео с задержаниями митингующих в РФ опубликовали в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На одном из видео показано, как мужчину с маленьким ребенком в окружении силовиков ведут к автозаку. К слову, он не был активным участником митинга, а просто рядом прогуливался с ребенком.

Видео дня

Впрочем, москвичи вопреки силовому разгону митингов и массовым задержаниям продолжают выражать свою позицию. Даже будучи задержанными по пути в автозак люди сопротивляются и поют гимн Украины, протестуя таким образом против войны РФ в нашей стране.

Ранее сообщалось, что в нескольких крупных городах Российской Федерации люди вышли на антивоенные митинги. Разгонять их сотрудники силовых структур начали с первых минут после начала акций. Видео жестких разгонов протестующих начали появляться в сети.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о реальной ситуации в самых горячих точках в войне с Россией. Он заверил, что руководство страны делает все возможное, чтобы решить проблему в Буче, Гостомеле, Мариуполе, Харькове и других городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что к 11 дню войны в Украине даже оккупанты осознали, что ВСУ выстояли под их натиском и что блицкрига не будет. Поэтому враг перешел к смене стратегии.