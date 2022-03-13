В России и Беларуси появились признаки массового протестного движения. Фото

На улицах Беларуси и России началось антивоенное движение. Граждан призывают протестовать против войны в Украине.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото. В российских и белорусских городах активисты расклеивают листовки, оставляют сообщения на заборах, в лифтах и других местах с призывом "протестовать и сражаться".

Российских оккупантов призывают убрать свою армию из Украины и Беларуси, а граждан просят не верить пропаганде, которая льется из экранов телевизоров. "Боритесь против войны!" "Стройте антивоенное движение на рабочих местах и в вузах!" – говорят активисты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины на стороне российских оккупантов. На руководящие должности в армии Беларуси уже начали назначать российских офицеров, чтобы подавить протесты солдат.

При этом белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал превентивными ударом полномасштабное вторжение России в Украину. Он сделал очередное безумное заявление, что, мол, украинская армия собиралась атаковать белорусские войска.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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