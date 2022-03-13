В 'Росатоме' заявили, что не контролируют захваченную оккупантами ЗАЭС

В российской компании "Росатом", чьи сотрудники прибыли на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС, заявили, что атомная станция не находится под их контролем. В то же время присутствие своих работников там они подтверждают.

Об этом гендиректор "Росатома" заявил в разговоре с гендиректором МАГАТЭ. Их беседу приводит сайт Международного агентства по атомной энергии.

"В телефонном разговоре с гедиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что на ЗАЭС было "ограниченное количество" сотрудников "Росатома", но возразил, что он собирался передать станцию ​​под управление "Росатома", – сказано в сообщении.

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Также он утверждает, что управлением и эксплуатацияей "занимается украинский персонал". А российские "эксперты" якобы выступают в роли консультантов.

Напомним, что ранее оккупанты сообщили персоналу о переходе Запорожской АЭС "под контроль "Росатома".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 марта оккупационные войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС и взяли ее сотрудников в заложники. 5 марта стало известно, что управление станцией вернули в руки украинцев, но оккупанты контролируют периметр.

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