В Ривне простились с героем, который своим поступком спас 20 побратимов. Фото

В понедельник, 4 апреля, в Ривне провели в последний путь погибшего в бою с оккупантами героя Назара Небожинского. Младший сержант ценой собственной жизни спас 20 побратимов.

Наводчик смог подбить три единицы вражеской бронетехники, однако последняя пушка все же сработала и смертельно ранила Назара. Об этом сообщает местное издание "Рівне вечірнє" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Это произошло на Черниговщине, когда украинские военнослужащие освобождали от российских захватчиков одно из сел.

А сегодня 23-летнего защитника похоронили на кладбище "Новое". По пути туда траурная колонна остановилась на площади Независимости, где местные жители встречали героя на коленях и с цветами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в селе Зольня Житомирской области провели в последний путь украинского воина Вадима Вдовиченко, погибшего в бою с российскими оккупантами в Харьковской области. Проститься с ним пришли все местные жители.

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