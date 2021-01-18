В Ривне кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за 'не таких' денег

В Ривне кондуктор выгнала из троллейбуса 13-летнюю девочку из-за того, что она расплачивалась за проезд надорванными купюрами.

Как рассказала Rivne Online мама ребенка Анна Подлесная, инцидент произошел в троллейбусе №9 вечером 17 января.

"Ребенок дала ей две гривны, они немного были надорваны. Кондуктор потребовала, чтобы ребенок оплатила проезд через Приват24. Но у ребенка сел телефон. А их терминалы не работают", – рассказала горожанка.

По ее словам, пассажиры никак не реагировали и не помогли ребенку. В итоге девочка вышла из троллейбуса на улице, где было уже около -20 градусов.

"13-летнему ребенку пришлось идти пешком и в мороз от остановки Б. Хмельницкого до Автотранспортного техникума", – добавила Подлесная.

Также родители девочки отправились на конечную остановку троллейбуса, чтобы выяснить причину поведения кондуктора.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать на кого писать заявление, она набросилась на меня и начала биться, тогда муж вызвал полицию. Правоохранители приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", – отметила женщина.

Со слов женщины, она напишет жалобу на кондуктора в соответствующие органы.

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