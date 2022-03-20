В результате вражеского обстрела Харькова погибли пять человек: среди них 9-летний мальчик

Российские оккупанты в ночь с 19 на 20 марта обстреляли Индустриальный район Харькова. Там погибли пять гражданских, в том числе девятилетний ребенок.

Об этом в Facebook сообщил советник главы ГУ НП Харьковской области Вячеслав Марков. В ГСЧС уточняют, что вражеские снаряды попали в дома еще в двух районах.

"Только в Индустриальном районе Харькова за ночь с 19 на 20 марта от обстрелов погибли пятеро гражданских. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет", – написал Марков.

По данным ГСЧС, всего зафиксированы обстрелы в Киевском, Московском и Индустриальном районах. Вражеские снаряды попали в жилые многоэтажные дома, в результате чего произошло несколько пожаров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта оккупанты обстреляли Рубежное и Северодонецк в Луганской области. В результате погибли три человека, среди них двое детей. Еще двое (один ребенок) пострадали.

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