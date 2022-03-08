В результате авиаудара оккупантов на Харьковщине погиб 7-летний ребенок. Фото

Российские оккупанты нанесли новые авиаудары по мирным населенным пунктам Харьковской области. Под удар попали жилые дома в селе Динец Чугуевского района.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки противника погибли два человека, в том числе ребенок 2015 года рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"В 19:05 в селе Динец Чугуевского района во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибли 2 человека (из них 1 ребенок 2015 года рождения)", – сказано в сообщении.

Также сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов 1 человека.

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