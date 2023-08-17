В Решетиловку привезли продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова

В поселке Решетиловка Полтавской области идет выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Продуктовые наборы можно получить в гуманитарном штабе Светлодарской городской военной администрации, действующем в этом населенном пункте.

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В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Это значительная поддержка для людей, которые налаживают жизнь на новом месте.

В течение лета Фонд Рината Ахметова направил около 35 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой области. Выдачи помощи были организованы в 25 гуманитарных хабах и штабах территориальных общин по всей Украине. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".