В Решетиловку на Полтавщине привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова начали получать вынужденные переселенцы, живущие в поселке Решетиловка Полтавской области. Выдачи производятся в гуманитарном штабе Светлодарской городской военной администрации, действующем в этом населенном пункте.

Видео дня

Недавно Фонд Рината Ахметова отправил в Полтавскую область около 4 тысяч продуктовых наборов. Их передают людям в трех населенных пунктах – Полтаве и поселках Решетиловка и Белоцерковка.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. То есть продукты первой необходимости, которые можно долго хранить.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов — 30 тысяч для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".