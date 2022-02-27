В Раздельной обезвредили ДРГ оккупантов: изъяты оружие и боеприпасы. Фото

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В Раздельной Одесской области пограничники совместно с полицейскими и территориальной обороной обезвредили группу диверсантов. В их машине обнаружили оружие и взрывчатку.

Об этом сообщается на Facebook-странице Госпогранслужбы. Одного из членов ДРГ удалось задержать, остальные скрылись (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Украинские защитники обнаружили подозрительных лиц в микроавтобусе Volkswagen. Во время попытки проверить неизвестных, из внедорожника Mitsubishi L-200 начали стрелять. По ним открыли ответный огонь.

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В итоге внедорожник скрылся, но микроавтобус удалось задержать. Также схвачен один из диверсантов – его личность устанавливается.

В Volkswagen обнаружили автоматы, гранатометы, мины, взрывчатку и боеприпасы.