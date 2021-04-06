В рамках 'Большой стройки' начался ремонт объездной Николаева

На объездной дороге Николаева полным ходом идут ремонтные работы в рамках программы президента "Большая стройка".

Дорога, которая также является частью трассы международного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, будет капитально обновлена, сообщает "Интерфакс".

Как известно, долгое время этот участок дороги находился в плохом состоянии. Большой дискомфорт для водителей создавали колейность и наплывы на дороге.

На сегодняшний день, согласно плану президентской программы "Большая стройка", на объездной Николаева начались ремонтные работы в районе с. Мешково-Погорелово. Рабочие фрезеруют старое изношенное покрытие, укладывают на его место два слоя асфальтобетона, который после этого дополнительно уплотняют катками. Такая технология создаст прочное и ровное покрытие, способное выдерживать значительные нагрузки.

Также для проверки качества выполняемых работ специалисты "Укравтодора" отобрали образцы для проверки в лаборатории и провели замеры температуры асфальтобетона при выполнении ремонта.

Сообщается, что, для безопасности участников движения, на объездной установили 36 направляющих ограничителей.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что к концу 2023 года Украина планирует восстановить все общегосударственные трассы. По его словам, речь идет о более 20 000 километров государственных дорог, за которые отвечает Укравтодор.