В Раде поддержали за основу законопроект о лишении госнаград предателей Украины: что предполагает

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №11410, который предусматривает лишение государственных наград предателей Украины. За проект закона отдали голоса 341 нардеп.

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После вступления законопроекта в силу в Уголовном кодексе будет предусмотрено новое дополнительное наказание. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп объяснил, что законопроект предусматривает лишение государственных награды и определяет преступления, за которые, согласного Уголовному кодексу, фигурант понесет ответственность.

При этом в Уголовно-процессуальном кодексе определяется, что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать личность государственных наград. Кроме того, вводится санкция в виде лишения наград по решению СНБО.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на совершенствование законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти.

Также отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать усовершенствованию государственной политики в сфере защиты национальной безопасности Украины, государственной санкционной политики, правового регулирования оснований и порядка лишения государственных наград Украины.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что широкомасштабная военная агрессия РФ сплотила Украину, ее граждан, а также международных партнеров, которые с первых дней войны, осуждая военные действия России, приступили к оказанию беспрецедентной поддержки украинскому народу.

В то же время в этих условиях имеют место случаи, когда лица, награжденные государственными наградами, совершают действия по популяризации, пропаганде государства-агрессора и его органов власти, а также совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдывание и признание правомерной оккупации. территории Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что коллаборанта, бывшего народного депутата Олега Царева, имеющего орден "За заслуги", экс-главу АП Януковича Андрея Клюева, убитого экс-нардепа беглеца Илью Киву, также других предателей, имеющих аналогичные государственные награды, лишат таких наград.

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