На Сумщине открыли шесть гуманитарных коридоров: озвучены маршруты

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В Сумской области 18 марта открыли шесть гуманитарных коридоров. Людей будут вывозить на Полтавщину.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Частично эвакуация будет проводиться на автобусах, а частично – на личном транспорте (чтобы посмотреть маршрут, доскролльте страницу до конца).

Время отправления колонн – 9:00, кроме Сум. Место отправления со всех населенных пунктов – площади перед городскими/поселковыми советами (кроме Сум и Тростянца).

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Живицкий подчеркнул, что в первую очередь в автобусы берут беременных женщин, женщин с детьми, людей с инвалидностью и людей пожилого возраста. Также разрешено брать с собой домашних животных. Мужчины могут быть в составе колонны только за рулем собственных автомобилей.

Предполагаемые маршруты:

Тростянец – Полтавская область (Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Частично на автобусах и личном транспорте.

Сумы – Полтавская область (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин – Полтавская область (Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп – Полтавская область (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Большая Писаревка – Полтава (Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье – Полтавская область (Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Частично на автобусах и личном транспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучу Киевской области в четверг, 17 марта, смогли доставить гуманитарный груз. Кроме того, из города эвакуировали около 100 жителей в Белогородку.

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