В прифронтовый Славянск доставили 5 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Грузовики с 5 тысячами продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова — прибыли в Донецкую область. Гуманитарную помощь от Фонда будут получать в прифронтовом Славянске.

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Она предназначена для местных жителей. Первоочередное внимание, как всегда, наиболее уязвимым категориям граждан - семьям с детьми, людям из 1 и 2 групп инвалидности и т.д.

Наборы содержат продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. И это очень значимая поддержка для горожан, ведь война для прифронтового города — это не только опасность, но и существенное ухудшение уровня жизни.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".