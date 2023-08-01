В прифронтовую Звановку в Донецкой области привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова передали ожидаемую продовольственную помощь в Звановку Донецкой области. Сейчас ее получают местные жители.

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Звановка — один из поселков Донецкой области, расположенный на линии фронта. Выдачи продолжаются также в Дружковке. Всего в этот регион Фонд недавно направил почти 4,5 тысяч продуктовых наборов.

В каждом наборе – питательные продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 263 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".