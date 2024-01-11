В прифронтовую Новогродовку привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Новогродовка Донецкой области расположена недалеко от линии фронта. Там живет немало мирных людей, для которых гуманитарная помощь сейчас во время войны – жизненная необходимость. Фонд Рината Ахметова передал для них 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи проходят с дополнительными мерами безопасности.

Видео дня

В каждом наборе – продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".