В прифронтовом Доброполье семьи с детьми-льготниками получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Доброполье на Донбассе бои рядом, но, несмотря на риски, людей здесь остается немало. Фонд Рината Ахметова передал городу 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Их получают:

Видео дня

– Многодетные семьи,

– переселенцы с детьми,

– семьи с детьми льготных категорий.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.