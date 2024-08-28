В прифронтовом Доброполье многодетные семьи получили продуктовую помощь от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на сложную ситуацию, в прифронтовом Доброполье Донецкой области живет много семей с детьми. Для многодетных семей, семей льготных категорий и вынужденных переселенцев с детьми Фонд Рината Ахметова передал 2 тысяч продуктовых наборов. Выдача завершена.

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"Спасибо, что в такое сложное время не забываете простых людей", — говорит Анна, мама троих детей.

С начала полномасштабной войны ее семья уезжала и снова вернулась домой.

"Благодаря Фонду мы можем охватить больше категорийграждан. Это очень важно для нас", — говорит Инесса Хорошавина, руководитель гуманитарного штаба в Доброполье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.