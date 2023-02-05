В прифронтовом Белозерском Донецкой области продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, Фонд Рината Ахметова продолжает помогать людям, проживающим в прифронтовых городах и селах Донецкой области. Среди них и жители города Белозерское, где продолжается выдача наборов с самыми необходимыми продуктами питания.

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Недавно Фонд направил в общину почти 4 продовольственных пакетов. Местные жители и переселенцы благодарят за поддержку и рассказывают, насколько сложно жить под постоянными обстрелами врага.

"Очень благодарим Ринату Ахметову за помощь", – говорит Галина, получая продовольственный набор.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 162 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке akhmetovfoundation.org/s/7aa3b2