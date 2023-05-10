В правительстве ограничили использование музыки в общественном транспорте: касается водителей и пассажиров

В Украине ограничили использование музыки в общественном транспорте. Такое решение, касающееся и водителей, и пассажиров, во вторник, 9 мая, принял Кабинет министров Украины.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook. Правительство во время заседания внесло изменения в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта".

Теперь водителям автобусов и маршруток запрещено включать в салоне музыку или фильмы. Однако есть и исключение: аудио и видеосопровождение поездки возможны, если в салоне есть наушники, а также на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров.

В то же время водителей наделили правом не пускать в салон транспортного средства пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств.

Новые правила насчет музыки будут касаться и такси. Там водители могут включать музыку только при условии, что пассажир, которому он предоставляет услугу перевозки, не против этого.

"Постановление принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора, который Верховная Рада Украины поддержала летом прошлого года", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Одессе продавщица отказалась выключать российскую музыку в ТЦ. Поклонница музыки государства-террориста выдала, что песни играют у нее в магазине, так что выполнять требования закона не собирается.

– Во Львове молодой человек громко слушал русскую музыку и хамил прохожим. Все закончилось тем, что ему пришлось извиняться.

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