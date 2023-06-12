В пострадавшую от подрыва Каховской ГЭС Новоалександровскую общину привезли гуммопомощь от Фонда Рината Ахметова

В Новоалександровской общине Бериславского района Херсонской области люди, пострадавшие от последствий взрыва Каховской гидроэлектростанции, начали получать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

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Населённые пункты этогй общины расположены на берегу Днепра. Следовательно, помощь местным жителям, жилье которых затопило, или кому пришлось срочно эвакуироваться, крайне нужна.

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Для жителей Херсонской области, пострадавших от последствий взрыва ГЭС, Фонд Рината Ахметова направил уже 8 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".