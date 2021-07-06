В порту Херсона обнаружили радиоактивный груз

В порту в Херсоне задержали грузовик с радиоактивным металлоломом. Речь идет 39,5 тонн лома черных металлов.

Превышение уровня радиационного фона зафиксировала автоматическая станция контроля, сообщает "Укринформ". На место прибыли представители областной экоинспекции и спасатели.

"Все службы, как по мне, сработали очень прилично. В 6:30 грузовик зашел на территорию морпорта. И во время прохождения соответствующего поста контроля пограничников система "Янтарь" отреагировала", – рассказал начальник отдела по вопросам гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко

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Автомобиль с радиоактивным грузом поместили под охрану полицейских в стороне от производства и людей. Он будет вывезен специализированной фирмой для дальнейшей ликвидации.

В городском совете пообещали проконтролировать, чтобы опасный груз не остался на территории Херсона. После инцидента уже провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе существует угроза масштабной экологической катастрофы. Это связано с затоплением десятков шахт, закрытых оккупантами.