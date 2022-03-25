В порту Бердянска уничтожили большой десантный корабль 'Саратов': в Генштабе уточнили потери оккупантов

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В четверг, 24 марта, Вооруженные силы Украины нанесли удар по занятому российскими оккупантами порту Бердянск. По уточненным данным, уничтожен большой десантный корабль "Саратов".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также еще два больших десантных корабля получили повреждения – это "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

"Уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что потери противника уточняются.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в порту Бердянска был уничтожен большой десантный корабль "Орск".

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