В Полтавской области более 200 тысяч жителей подписали обращение в НАТО о закрытии неба над Украиной

Все больше жителей Полтавщины ставят подписи под обращением к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной. Уже собрано более 200 тысяч подписей.

Об этом рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Полтавщина уже приняла тысячи переселенцев, которых война лишила дома. Они умоляют НАТО закрыть небо над Украиной! К этой просьбе приобщаются и жители области. Более 200 тысяч жителей Полтавщины подписали соответствующее обращение", – отметил Дмитрий Лунин.

Для сбора подписей волонтеры работают в каждом обществе Полтавщины. Кроме того, подписи можно поставить на пунктах сбора гуманитарной помощи и местных советах.