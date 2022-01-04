В Полтаве 'Большая стройка' в этом году проведет реконструкцию аэропорта

В Полтаве проведут реконструкцию местного аэропорта. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" взлетно-посадочную полосу планируют расширить до 45 метров, что позволит принимать популярные среднемагистральные самолеты.

Как сообщает avianews.com, сейчас аэропорт Полтавы обслуживает только небольшие самолеты местной школы авиации.

После реконструкции перрон сможет одновременно размещать пять среднемагистральных самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320, которые часто используют украинские авиакомпании и европейские лоукостеры.

Полтавская ОДА уже объявила тендер на реконструкцию.

"В тендерной документации указано, что толщина бетона составит 20 см. Похожую толщину из асфальта имеет обновленная полоса в аэропорту Херсона, строительство которой завершили в конце 2021 года", - говорится в сообщении.

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Проект предусматривает демонтаж старой взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона и строительство на их месте фактически новых объектов из бетона.

Реконструкцию ВПС планируют завершить до конца 2022 года. Общую сумму работ оценили в 1,54 млрд грн, средства выделят из государственного бюджета.

Чтобы простимулировать участников тендера работать быстрее, при выборе победителя будет учитываться не только предложенная цена, но и срок выполнения работ.

Цена дает 70% баллов, срок выполнения работ — 30% баллов. Если срок строительства составит 7 месяцев, то участник получит все 30% дополнительных баллов, 8 месяцев — 15% дополнительных баллов, свыше 8 месяцев — 0 баллов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют провести реконструкцию аэропортов в 16 городах Украины.