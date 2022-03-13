'В полку было 900 человек, 300 осталось': оккупант признался, что армия Путина хочет сбежать домой. Аудио

Армия Путина деморализирована огромными потерями, подавляющее большинство оккупантов хотят сбежать домой.

Об этом один из оккупантов признался в телефонном разговоре с женой, перехваченном сотрудниками Службы безопасности Украины.

Оккупант признался, что его подразделение отправлялось в командировку в Чечню. Вместо этого захватчики оказались на войне в Украине.

Он рассказал жене о колоссальных потерях, которые несет оккупационная армия в Украине. По его словам, в одном из десантных полков из 900 человек в живых осталось 300.

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"Дело к концу близится. Либо с завтрашнего дня начнем все с землей ровнять, эти города е*учие, х*хлов давить этих е*аных. Либо все домой нах*й свалим. Мы сами позавчера чуть в котел не попали. В окружение. Еле успели выйти. Просто повезло", - говорит оккупант.

Потери несут практически все виды войск, брошенные Кремлем на войну в Украину.

"Бедолаги-танкисты вон еле вышли. Кое-как обратно доехали. Снайпер им все триплексы побил, ну, эти окошечки, через чё смотреть. Слепые, бл*дь, кое-как ноги унесли", - жалуется оккупант.

Зашедшие со стороны оккупированного Крыма оккупанты оказались зажаты украинскими войсками на Херсонщине - без еды и боеприпасов.

"По помойкам роемся ходим, жрать нечего. И патроны ищем. Часть воинскую тут захватили, разграбили - разжились гранатометами... А приехали с четырьмя рожками (патронов. - Ред.), это очень мало. Пулеметчики вообще пустые приехали. По разбитой технике лазили... Там БМП стояла, турецкий беспилотник этот, Байрактар - прям в открытый люк ей... Я полез туда, заглянул - а там, еб*ть, "фарш" лежит, полная будка. Мозги вживую первый раз увидел", - рассказывает оккупант.

Он также признался, что наряду с контрактниками Кремль вовсю гонит воевать в Украину срочников. Их сразу заставляют подписывать контракты.

"Очень "интересно" тут, очень. Насмотрелся тут. И наделался. Все, хватит. Домой хочу. Никакие 53 доллара в сутки и двойной оклад мне нах*й не интересен вообще", - поплакался жене оккупант.

"Оккупанты сейчас под Херсоном, зашли с территории Крыма без еды и оружия, понесли многочисленные потери. Захватчик цинично вспоминает о том, как они разграбили свои же разбитые БТРы, чтобы иметь оружие... а еще – ищут продукты по мусорникам, чтобы выжить. Тем не менее, эти изверги до сих пор готовы "стереть с земли хохляцкие города". Но совсем скоро именно они исчезнут из нашей Украины, как роса на солнце!" - пообещали в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть слили разговор оккупанта о потерях армии РФ в Украине.

Он рассказал, что, пытаясь скрыть потери, командование российской армии отдало приказ сжигать тела погибших оккупантов в мобильных крематориях - что командиры на местах и делают.

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