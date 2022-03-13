"В полку было 900 человек, 300 осталось": оккупант признался, что армия Путина хочет сбежать домой. Аудио

Лилия Рагуцкая
Общество
2 минуты
'В полку было 900 человек, 300 осталось': оккупант признался, что армия Путина хочет сбежать домой. Аудио
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Армия Путина деморализирована огромными потерями, подавляющее большинство оккупантов хотят сбежать домой.

Об этом один из оккупантов признался в телефонном разговоре с женой, перехваченном сотрудниками Службы безопасности Украины.

Оккупант признался, что его подразделение отправлялось в командировку в Чечню. Вместо этого захватчики оказались на войне в Украине.

Он рассказал жене о колоссальных потерях, которые несет оккупационная армия в Украине. По его словам, в одном из десантных полков из 900 человек в живых осталось 300.

Видео дня

"Дело к концу близится. Либо с завтрашнего дня начнем все с землей ровнять, эти города е*учие, х*хлов давить этих е*аных. Либо все домой нах*й свалим. Мы сами позавчера чуть в котел не попали. В окружение. Еле успели выйти. Просто повезло", - говорит оккупант.

Потери несут практически все виды войск, брошенные Кремлем на войну в Украину.

"Бедолаги-танкисты вон еле вышли. Кое-как обратно доехали. Снайпер им все триплексы побил, ну, эти окошечки, через чё смотреть. Слепые, бл*дь, кое-как ноги унесли", - жалуется оккупант.

Зашедшие со стороны оккупированного Крыма оккупанты оказались зажаты украинскими войсками на Херсонщине - без еды и боеприпасов.

"По помойкам роемся ходим, жрать нечего. И патроны ищем. Часть воинскую тут захватили, разграбили - разжились гранатометами... А приехали с четырьмя рожками (патронов. - Ред.), это очень мало. Пулеметчики вообще пустые приехали. По разбитой технике лазили... Там БМП стояла, турецкий беспилотник этот, Байрактар - прям в открытый люк ей... Я полез туда, заглянул - а там, еб*ть, "фарш" лежит, полная будка. Мозги вживую первый раз увидел", - рассказывает оккупант.

Он также признался, что наряду с контрактниками Кремль вовсю гонит воевать в Украину срочников. Их сразу заставляют подписывать контракты.

"Очень "интересно" тут, очень. Насмотрелся тут. И наделался. Все, хватит. Домой хочу. Никакие 53 доллара в сутки и двойной оклад мне нах*й не интересен вообще", - поплакался жене оккупант.

"Оккупанты сейчас под Херсоном, зашли с территории Крыма без еды и оружия, понесли многочисленные потери. Захватчик цинично вспоминает о том, как они разграбили свои же разбитые БТРы, чтобы иметь оружие... а еще – ищут продукты по мусорникам, чтобы выжить. Тем не менее, эти изверги до сих пор готовы "стереть с земли хохляцкие города". Но совсем скоро именно они исчезнут из нашей Украины, как роса на солнце!" - пообещали в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть слили разговор оккупанта о потерях армии РФ в Украине.

Он рассказал, что, пытаясь скрыть потери, командование российской армии отдало приказ сжигать тела погибших оккупантов в мобильных крематориях - что командиры на местах и делают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в Украине 2022Россия - страна-агрессорРоссияstopwar