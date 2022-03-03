В плен не брали: Силы спецопераций на Николаевщине уничтожили колонну войск, стрелявших по мирному населению

В четверг, 3 марта, на Николаевщине Силы специальных операций ВСУ полностью уничтожили колонну с боекомплектом для гаубиц, ни одного врага в плен не брали. Кроме того, обнародованы документы, подтверждающие направления, задачи и маршрут вражеской колонны.

Об этом сообщает "Голос Инфо". Напомним: накануне бойцы украинских Сил спецопераций пообещали, что больше не будут пленять российских артиллеристов. Спецназовцы Украины анонсировали на них охоту и заверили: будут убивать на месте каждого стрелявшего в жилые дома, больницы и школы.

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Они подчеркнули, что каждый, кто причастен к убийствам мирных украинцев, – обязательно ответит за это своей жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский эшелон, перевозивший 56 цистерн с дизельным топливом, взорвали украинские защитники в Черниговской области. Горючее предназначалось для армии оккупантов.