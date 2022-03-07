В Пентагоне заявили, что у России в резерве осталось 9 тыс. военных вблизи границ Украины

За 11 дней после начала вторжения в Украину Россия завела в нашу страну уже около 95% из примерно 170 000 военнослужащих, дислоцированных вдоль украинской границы в РФ и Беларуси. Таким образом, резерв российских войск на границе с Украиной составляет менее 9 тысяч человек.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США. По его словам, Пентагон "заметил ограниченные изменения на местности за последний день".

В то же время российские силы "продолжают свои усилия по продвижению и изоляции Киева, Харькова и Чернигова на севере и востоке, встречая сильное украинское сопротивление".

При этом российские силы добились большего успеха в южной части страны, отчасти из-за существующей инфраструктуры, созданной после вторжения и оккупации Крыма в 2014 году. Российские войска в южной части Украины также имеют более короткое расстояние для того, чтоб пополнить запасы.

Видео дня

"Мы наблюдали боевые действия на юге под Херсоном и Николаевом. Мы не наблюдали десантного вторжения в Одессу или ее окрестности и не оцениваем его как неизбежность. Мы наблюдали продолжающиеся боевые действия и попытки окружить Мариуполь", - добавил представитель Пентагона.

Он также добавил, что российские войска произвели около 600 пусков ракет, и это число растет с каждым днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!