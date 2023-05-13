В Павлограде приступили к выдаче проднаборов для переселенцев от Фонда Рината Ахметова

Почти 2,5 тысяч продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова направил для вынужденных переселенцев из Марьинской общины, которые теперь проживают в Днепропетровской области. Выдачи гуманитарной помощи начались в гуманитарном хабе Марьинской громады в Павлограде.

Видео дня

В целом планируется передать более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "Із Бахмутом в серці", "Наш Краматорськ", "Гуманітарний хаб Єднання" и другие.

В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Это весомая поддержка для людей, которые из-за войны войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".