В Павлограде начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил в Днепропетровскую область около 4 тысяч продуктовых наборов.

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Часть из них предназначена для пострадавших от ракетных обстрелов жителей Павлограда, часть — для внутренне перемещенных лиц из Донбасса.

В ночь на 1 мая во время воздушной тревоги российские ракеты повредили многие многоквартирные дома. Фонд Рината Ахметова сразу выступил с инициативой оказать помощь в лечении, медицинской и психологической и реабилитации — всем пострадавшим, кто в ней нуждается.

В наборах — легко готовящиеся и долго хранящиеся продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".