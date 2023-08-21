В Павлоград привезли помощь от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Марьинской общины

В Павлоград Днепропетровской области Фонд Рината Ахметова направил около 2 тысяч продуктовых наборов. Они предназначены людям, которые эвакуировались из Марьинской общины Донецкой области.

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Выдачи развернулись в гуманитарном хабе для переселенцев из этой общины. В каждом наборе продукты длительного хранения.

Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. И это значительная поддержка для людей, которых реалии войны заставили искать более безопасное место для жизни.

В течение лета Фонд Рината Ахметова направил около 35 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой области. Выдачи помощи были организованы в 25 гуманитарных хабах и штабах территориальных общин по всей Украине.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".