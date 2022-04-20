В освобожденные населенные пункты Харьковщины возвращают ток, – Кирилл Тимошенко

Коммунальщики Харьковской области работают над обеспечением электроэнергией населенных пунктов, которые были обесточены в результате боевых действий. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В городе Дергачи возобновлено электроснабжение 1 500 потребителям", – рассказал он.

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В поселке Большая Рогань уже подключили 220 домов. Аналогичные работы проходят и в деревне Малая Рогань.

Кроме того, в Харькове расчищают улицы и убирают завалы в Киевском, Московском, Шевченковском и Немышлянском районах.

"Проводят ремонтные работы на поврежденных трубопроводах в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах", – добавил Тимошенко.

По его словам, также стартовала уборка парков в Шевченковском и Немышлянском районах города.

Как ранее сообщил Кирилл Тимошенко, масштабные работы по ликвидации последствий боевых действий продолжаются также в Черниговской области. В частности, электроснабжение населенных пунктов региона возобновлено уже на 97%.