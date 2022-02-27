В ОРДЛО после взрыва загорелась нефтебаза в Ровеньках, появилось видео с места происшествия

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Вечером в субботу, 26 февраля, в городе Ровеньки, который находится под контролем "ЛНР", прогремело несколько взрывов. После этого на местной нефтебазе якобы загорелись 200 тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "внутренние органы" оккупантов. Также опубликованы видео мощного пожара.

По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия пострадали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара российских оккупантов вспыхнул газопровод под Харьковом.

В то же время россияне нанесли ракетный удар по Василькову под Киевом, загорелась нефтебаза.

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Также в Василькове оккупанты пытаются захватить аэропорт, идет бой.