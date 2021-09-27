В ОП показали фильм о подготовке ко Дню Независимости и WOW-эффект от Украины

Офис президента опубликовал 54-минутный видеоспецпроект "30 лет независимости. За кулисами". В нем организаторы рассказали об особенностях подготовки 30-й годовщины Независимости Украины.

Ролик появился на странице ОП в Facebook. Как сказано в работе, подготовка к празднованию длилась целый год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы способны делать феноменальные вещи, достигать WOW-эффекта, когда приезжают иностранцы и говорят: "Wow, Украина это сделала", – рассказал в фильме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, это, по мнению главы МИД, продемонстрировал саммит Крымской платформы, отношение к которому в мире постепенно менялось от скептического до полной поддержки.

Видео дня

Саммит Крымской платформы, по мнению Кулебы, показал, что "Украина не является бедной родственницей или постоянным просителем".

"Мы показали за эти дни, что Украина — это государство, которое уважают, которое ведет за собой, а не только присоединяется к другим, государство, которое является не жертвой, а спасителем", – сказал Кулеба.

Одной из ключевых тем Саммита первых леди и джентльменов, который тоже проходил в эти дни, стала защита женщин и детей во время военных конфликтов, отметила в фильме первая леди Украины Елена Зеленская.

"Наша страна стояла на гуманитарных, гуманных началах еще триста лет назад", – отметила первая леди, напоминая, что раздел о правах женщин был еще в Конституции Пилипа Орлика.

Празднование 30-летия Независимости, по мнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака, существенно повысило авторитет Украины в мире.

"После этих празднеств состоялся визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, и мы почувствовали уже через несколько дней после того, как изменилось отношение мира к Украине. Многие миллионы людей по всему миру следили и смотрели наш парад и празднование", – отметил Андрей Ермак.

Для Крымской платформы был открыт офис на улице Грушевского в Киеве недалеко от Офиса президента.

"Мы его построили – 500 или 600 квадратных метров – за два месяца. Того, что делалось быстро, вообще невозможно было сделать, а мы это сделали – таких примеров очень много, ведь работало очень много людей", – рассказал также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, подготовка праздничным мероприятиям к 30-летию Независимости длилась целый год.