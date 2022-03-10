В ООН шокированы нападением на детскую больницу в Мариуполе: это бессмысленное насилие должно прекратиться

В Организации Объединенных Наций (ООН) отреагировали на ужасное преступление российский оккупантов, которые сбросили бомбу на детскую больницу с родильным отделением в украинском городе Мариуполь. Там призвали россиян прекратить кровопролитие.

Такие заявление опубликовал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 9 марта. Он сказал, что мирное население больше всего страдает в войне, которая не имеет к ним никакого отношения.

"Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения, ужасает. Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения", – написал он.

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Гутерриш отметил, что это бессмысленное насилие должно прекратиться. "Прекратите кровопролитие сейчас же!" – подчеркнул генсек ООН.

Напомним, что 9 марта около 16 часов российские военные нанесли авиаудар по детской больнице с родильным отделением в Мариуполе. По предварительным данным, пострадали 17 человек, о погибших информации пока нет.

Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к европейцам и украинцам из-за военных преступлений, которые совершают российские оккупанты на украинской земле. Политик подчеркнул: все, что россияне делают с Мариуполем – за пределом зверства. Он отметил, что сегодня нужно быть едиными в осуждении военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Мариуполь в Донецкой области сегодня находится в самом страшном "котле" из-за террора российских оккупантов. Со 2 марта он полностью отрезан от всего: нет связи, воды, света, газа, а также продуктов и подвоза воды.

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