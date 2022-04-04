В окруженном оккупантами Херсоне заканчиваются продукты, лекарства и горючее

Осажденный Херсон приближается к гуманитарному бедствию. В городе заканчиваются запасы продуктов питания, медикаментов и топлива, а помощь извне не пропускают оккупанты.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского горсовета. Избранная украинская власть города и чиновники оказывают содействие и поддержку населению, которое осталось без средств к существованию, также и сами херсонцы предлагают руку помощи соседям.

"Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарством и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу", – указано в сообщении.

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При этом местное население и власти в едином порыве твердо отстаивают свое право жить под желто-голубым флагом. Люди продолжают в унисон скандировать, что Херсон – это Украина, даже вопреки тому, что массовые митинги прекращены под страхом расстрелов.

"Херсон – украинский город. Это не только личное мнение одного человека или небольшой группы людей. Это мнение почти 300 тысячного населения нашего города", – заверяют в местной администрации, несмотря на трудные обстоятельства и нужду.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ВСУ неизменно вытесняют врагов из населенных пунктов Херсонской области. Сейчас под контролем Украины уже 11 ранее оккупированных городов и поселков.

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