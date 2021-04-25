В оккупированном Крыму заметили букеты-обереги в украинском стиле. Фото

Во временно оккупированном Россией Севастополе в Вербное воскресенье, 25 апреля, торговали оберегами в украинском стиле.

Об этом пишет "Крым. Реалии". Сообщается, что накануне, 24 апреля, на улицах и рынках горожане устроили стихийную продажу веточек вербы и оберегов, многие из которых были в украинском стиле.

По словам торговцев, как пишет издание, обереги пользовались хорошим спросом.

"Российские полицейские пытались пресечь стихийную торговлю. На остановке возле Юмашевского рынка после визита полицейского наряда торговцы перенесли товар на соседнюю территорию. Когда полиция уехала, вернулись на прежнее место", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Севастополе сторонники "русского мира" устроили массовое празднование дня рождения идеолога коммунистического режима Владимира Ленина.