В Ялте показали, как дефицитная питьевая вода потоком уходит в море. Видео

Во временно оккупированном Крыму, в Ялте из-за сломанных водозаборов дефицитная вода уходит в море.

Соответствующее видео выложила в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&КрымUA. Такое происходит на фоне длительных засух и постоянного недостатка питьевой воды на полуострове (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ялта следит за утекающей водичкой. Вот столько воды в Уч-Коше (ущелье, где находится так называемый Первый водозабор. – Ред.). Водозабор работает, но..." – говорится в комментарии под видео.

На записи слышно, как местный житель жалуется на неисправные водозаборы.

Известно, что в водохранилищах естественного стока в оккупированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. И это с учетом того, что они начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн куб.м, что на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад, сообщило Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за дефицита воды в августе 2020-го ее начали подавать по графику (по часам) в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости.

В середине декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения, а власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что депутат Госдумы России, "экс-прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская рассказала о состоянии питьевой воды на полуострове.

По ее словам, воды вообще нет у крымчан, поскольку она не очищается. Поклонская отметила, что пить ее нельзя.