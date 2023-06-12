В оккупированной Керчи на берегу снова находят мертвых дельфинов: что происходит и какими могут быть последствия

Во временно оккупированной Керчи на берегу снова находят мертвых дельфинов. По оценке экологов, за год войны из-за милитаризации Черного моря погибли более 50 тысяч дельфинов.

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Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, в течение нескольких дней зафиксированы очередные случаи.

"Недавно в районе базы отдыха "Залив" на побережье выбросило дельфина в Героевке. Еще одного дельфина с нерожденным малышом нашли в районе Заветного", – отметил Братчук.

С начала 2023 года в оккупированном Крыму на берег выбросило 77 погибших китообразных, среди них 36 афалин – дельфинов, занесенных в Красную книгу.

По оценке экологов, за год войны из-за милитаризации Черного моря погибли более 50 тысяч дельфинов. Ослепленные действием гидролокаторов и взрывами животные теряют ориентацию и не имеют возможности ловить рыбу, поэтому погибают от голода. Также из-за слабости организма у них активируются инфекционные болезни, и они тоже погибают.

Пока невозможно установить масштабы, а также воспроизвести точную картину гибели дельфинов.

"Если эти события действительно связаны с войной, мы будем наблюдать отдаленные последствия гибели дельфинов еще минимум несколько лет. Эта история может иметь печальное продолжение. Дельфины будут испытывать давление и после войны", – отметил ученый Павел Гольдин.

Он пояснил, что находившиеся в стрессе животные дают меньше потомства, а это может сказаться на восстановлении популяции.

Даже когда война закончится, дельфины все равно и дальше погибали бы в браконьерских сетях. Это всегда было и остается для них самой большой угрозой.

Напомним, к берегам Одессы Черным морем прибило целое здание, которое снесло течением на Херсонщине. Там уже можно заметить много других вещей, среди которых мебель, бытовые приборы, а также тела животных – море буквально превращается в свалку.

На юге Украины продолжается эвакуация людей и животных, оказавшихся в ловушке из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и подтопления. Одной собаке чудом удалось спастись из затопленной Херсоне самостоятельно. Животное на доске досталось побережью Одесщины.

В пятницу, 9 июня, на побережье Одессы был обнаружен катер и страховочный жилет солдата РФ. Тела военного не были найдены.

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