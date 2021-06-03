В одной из районных больниц на Житомирщине в рамках "Большого строительства" открыли современное приемное отделение

В Новоград-Волынском, одном из районных центров Житомирской области, открыли реконструированное и оснащенное современным оборудованием приемное отделение районной больницы. На него было потрачено более 28 млн грн.

Всего в рамках президентской программы "Большая стройка" в Житомирской области уже реконструировано 7 таких отделений, сообщила пресс-служба. Остальные планируют открыть в ближайшее время после получения необходимых разрешений от ГАСК и Государственной инспекции по ядерному регулированию.

Все обновленные отделения реконструируются по единому стандарту. Это касается оснащения соответствующим оборудованием, необходимого уровня комфорта во внутренних помещениях, соответствия требованиям инклюзивности, и даже формата оформления указателей и информационных досок. Единый стандарт должен сделать предоставление услуг максимально удобным и эффективным для пациентов.

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К имеющемуся корпусу Новоград-Волынской межрайонной больницы была пристроена специализированная приемная для карет скорой помощи. В отделении установлены современные компьютерный томограф и рентгенографическая система, мониторы пациента, оборудование для операционной и другие необходимые средства.

Объект получил все необходимые разрешения и начал прием пациентов. В общем больница обслуживает около 14 тыс. пациентов.