В Одесской области переселенцы получили обогреватели от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать переселенцам, в частности снабжая их приборами для обогрева помещений. Недавно очередная партия гуманитарной поддержки поступила в Одесскую область.

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Обогреватели были доставлены в места компактного проживания внутри перемещенных лиц. Сейчас там живут люди, которые эвакуировались из-под оккупации и зоны активных боевых действий.

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова передано около 1000 таких приборов.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.