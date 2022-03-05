В Одессе в бомбоубежище роддома из-за российских обстрелов прячутся матери с новорожденными. Видео

В Одессе мамы с новорожденными младенцами прячутся от обстрелов и авианалетов российских оккупантов в бомбоубежищах. В подвалах вынуждено находятся десятки женщин с детьми.

Стоит отметить, что многие украинцы уже больше недели практически живут в бомбоубежищах из-за обстрела оккупантами жилых домов. Соответствующее видео опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за большого количества человек многие новоиспеченные мамы вынуждены целыми днями и даже ночью находится в сидячем положении. Однако несмотря на все трудности медики изо всех сил пытаются оказывать необходимую помощь и поддерживать рожениц.

Видео дня

Напомним, 25 февраля во время обстрелов Херсона российскими оккупантами родились двое детей. Мальчики появились на свет в одном из роддомов, оборудованном в бомбоубежище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!