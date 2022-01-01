В Одессе торговцы выбросили тысячи непроданных елок посреди улицы. Фото

В Одессе тысячи непроданных новогодних елок торговцы оставили посреди улицы, несмотря на требования мэрии отвезти их в места централизованного сбора. По подсчетам коммунальных служб, по городу собрали около пяти тысяч деревьев.

По словам директора жилищно-коммунального сервиса "Хмельницкий" Александра Новицкого, елки приходится вывозить в промышленных масштабах. Об этом сообщает одесское издание "Думская" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В течение всего дня сотрудники коммунальных служб грузили непроданные елки в машины и вывозили в специализированные пункты сбора. Городская власть посетовала, что "елочные свалки" торговцы устроили по всему городу.

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Также в городском департаменте ЖКХ уточнили, что по всей Одессе насчитали тысячи непроданных деревьев. Их в дальнейшем планируют превратить в удобрения.

К слову, еще в декабре одесская городская власть предупреждала торговцев елками, что непроданные деревья необходимо будет самостоятельно привезти в пункты сбора. Однако предприниматели решили проигнорировать это требование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в первый день нового года откроются специальные площадки, куда можно будет принести уже использованные новогодние елки. Вместо деревьев тем, кто принесет их, будут раздавать сладости. Локации будут размещены во всех районах областного центра, так, чтобы горожанам было удобно принести ель и не ехать с нею в другой конец Одессы.