В Одессе по противнику отработали системы украинской ПВО – 'Информационное сопротивление'

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В воскресенье ночью, 27 февраля, российские оккупанты продолжили атаковать Одессу. Они запускали над городом свои беспилотники, чтобы давить на психику местного населения.

В ответ на такие действия украинские военные запустили систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Facebook сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА и координатор группы "Информационное сопротивление-Юг" Сергей Братчук.

"Метких запусков вам, побратимы!" – написал он.

Напомним: днем 26 февраля в Одессе тоже были слышны взрывы. Это работала украинская система ПВО С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе, где украинские военные обороняют пункты базирования и порты, предупредили об опасной деятельности диверсионно-разведывательных групп врага. Людям посоветовали, на что следует обращать особое внимание.

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Не исключено, что ДРГ России могут разбросать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, начиненные взрывчаткой.