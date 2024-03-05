В Одессе переселенцы уязвимых категорий получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В гуманитарном хабе ВПО Украины, работающем в Одессе, продолжается выдача продовольственной помощи. Фонд Рината Ахметова передал хабу тысячу наборов с продуктами первой необходимости для переселенцев наиболее уязвимых категорий.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это важная поддержка для людей, которых война вынудила эвакуироваться и настраивать жизнь на новом месте.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.